الذهب يتراجع بعد خفض "المركزي" أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما خفَّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته لعدد مرات خفض الفائدة لهذا العام إلى مرة واحدة فقط في أحدث اجتماع له للسياسة النقدية، وهو أقل مما كان متوقعاً سابقاً، على الرغم من تباطؤ التضخم في مايو.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2313.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.40 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2329.50 دولارا.

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وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "في حين أن القراءة الأقل لمؤشر أسعار المستهلكين كانت لتدعم الذهب، فقد خلص اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي إلى تقليص عدد تخفيضات الفائدة في 2024 وأن البدء في التخفيض لا يزال بعيدا".



وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء وأرجأ بدء تخفيضات الفائدة ربما حتى أواخر ديسمبر في وقت لا يزال يرى صناع السياسة فيه أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.



وأظهرت بيانات التضخم التي نشرت قبل ساعات من بيان المركزي الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يشهد أي ارتفاع على أساس شهري في مايو، ما دفع بعض المحللين للقول بأن التوقعات الأحدث للبنك كانت معدة بالفعل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.12 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 946.70 دولارا، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 895.57 دولارا.-رويترز