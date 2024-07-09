 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لشهادة رئيس المركزي الأمريكي

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2361.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0208 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2369.70 دولار.

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ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونجرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى مجلس النواب غدا الأربعاء.


وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 77 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول وخفض آخر بحلول ديسمبر ، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.


ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.
وينتظر المتعاملون في السوق أيضا بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر يونيو والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.93 دولار.- رويترز

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