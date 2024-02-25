الذهب يرتفع ويسجل مكاسب أسبوعية 1.25 %

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية التعاملات، أول من أمس، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائر امتدت أسبوعين متتاليين.



وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.9% أو 18.7 دولاراً ليتوهج المعدن الأصفر عند عند 2049.4 دولاراً للأوقية، بعد أن تراجعت إلى 2025.40 دولاراً، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 1.25%.

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وخلال التعاملات، استقرت قيمة مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات رئيسية عند 103.9 نقاط عقب ارتفاعه إلى 104.05 نقاط خلال الجلسة.



ونشرت «بلومبرج»، مسحاً تضمن آراء 72 خبيراً اقتصادياً، أفادوا برؤيتهم إبقاء الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ يتوقعون حالياً انخفاضاً واحداً بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الربع الثالث من هذا العام.



وأظهرت أداة «فيد واتش»، ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 97.5%، مقارنة بـ 90% قبل أسبوع واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 78.1% من 69.7%.-وكالات

