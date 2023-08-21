الذهب يستعيد توازنه مع تحول الأنظار إلى اجتماع البنوك المركزية

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وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار.وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائدا.وسينصب تركيز المستثمرين على خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يوم الجمعة في المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول.وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته رويترز فإن المركزي الأمريكي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة. وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي حتى نهاية مارس على الأقل قبل أن يبدأ في خفض الفائدة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار.- رويترز