 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يستقر فوق 2310 دولارات

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، أمس، قبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي تصدر هذا الأسبوع والتي قد تتيح مزيداً من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وخلال التداولات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة عند 2312.90 دولاراً للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2324.80 دولاراً.

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وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين زادت أيضاً عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات.


وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي للسوق لدى آي.جي: «ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي الليلة الماضية على خلفية تعليقات مجلس الاحتياطي التي تميل للتشديد أدى إلى بعض الضعف في أسعار الذهب هذا الصباح».


وذكر جون رونج: «تنبع المخاطر مع أي صعود مفاجئ في التضخم، الأمر الذي قد يؤدي لمزيد من عدم اليقين بشأن سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي وقد يسفر عن مزيد من التراجع للمعدن الأصفر».


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.90 دولاراً، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 993.10 دولاراً، في حين تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 944 دولاراً. - رويترز

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