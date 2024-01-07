الذهب ينهي سلسلة 3 أسابيع من المكاسب

استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات أول من أمس، مع استيعاب الأسواق بيانات أظهرت مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد على العالم رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.



واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2049.8 دولاراً للأوقية، إثر تراجعها إلى 2030.80 دولاراً خلال التداولات، لينهي المعدن الأصفر سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع بعد انخفاض بأكثر من 1 % منذ بداية الأسبوع.

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واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- عند 102.49 نقطة خلال التعاملات أول من أمس بعد ارتفاعه في وقت سابق خلال التداولات إلى 103.10 نقاط.



وكشفت بيانات رسمية، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة غير زراعية خلال ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند إضافة 170 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7 %.



وأظهرت أداة «فيد واتش» ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري 93.3 %، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 62.1 % من 73.4 % قبل أسبوع. - وكالات

