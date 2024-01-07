الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب ينهي سلسلة 3 أسابيع من المكاسب

سبائك الذهب
اونصات الذهب

استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات أول من أمس، مع استيعاب الأسواق بيانات أظهرت مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد على العالم رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2049.8 دولاراً للأوقية، إثر تراجعها إلى 2030.80 دولاراً خلال التداولات، لينهي المعدن الأصفر سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع بعد انخفاض بأكثر من 1 % منذ بداية الأسبوع.

اضافة اعلان


واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- عند 102.49 نقطة خلال التعاملات أول من أمس بعد ارتفاعه في وقت سابق خلال التداولات إلى 103.10 نقاط.


وكشفت بيانات رسمية، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة غير زراعية خلال ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند إضافة 170 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7 %.


وأظهرت أداة «فيد واتش» ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري 93.3 %، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 62.1 % من 73.4 % قبل أسبوع. - وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
-1x-1

ما سعر الذهب الذي تتوقعه البنوك والمؤسسات الكبرى في عام 2024؟

منذ22 ساعة
42951

الذهب يرتفع عالميا بسبب تراجع عوائد السندات

18 كانون الأول 2023
Gold-dollar-2

الذهب يرتفع والدولار يتراجع

14 كانون الأول 2023
bigstock-Gold-Bar-On-Dollar-Bills-Inve-389318176-1-960x540

الدولار يتراجع والذهب يرتفع

13 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
-1x-1

ما سعر الذهب الذي تتوقعه البنوك والمؤسسات الكبرى في عام 2024؟

منذ22 ساعة
الفاو

مؤشر الفاو لأسعار الأغذية يسجل انخفاضا في كانون الأول

05 كانون الثاني 2024
الذهب

الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر

05 كانون الثاني 2024
62-015509-0_162aba6bd0ced8_700x400

"الفيدرالي" يتوقع خفض أسعار الفائدة في عام 2024

04 كانون الثاني 2024
167767860-56a1a7ae3df78cf7726cb5bb

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

04 كانون الثاني 2024
ثروات

تعرّف على ترتيب ثورات أغنياء العالم ..ماسك في الصدارة

04 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماذا سيقول الوزير هذه المرة؟

ماهر أبو طير |اليوم

احتفال بالدونية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة عادية بظرف استثنائي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتفاقية منع الإبادة الجماعية في مواجهة جرائم الاحتلال

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الموازنة تتوه بين النمو والتنمية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات | منذ15 ساعة
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات | منذ15 ساعة
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
 