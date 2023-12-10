الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يهبط وينهي 3 أسابيع من المكاسب

MW-AZ323_gold_2_20130214162009_MG
الذهب
تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات في ختام أسبوع التداول، أول من أمس، بعد بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة.اضافة اعلان

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 1.55 % أو 31.9 دولاراً عند 2014.5 دولاراً للأوقية، لتنهي سلسلة مكاسبها التي امتدت 3 أسابيع، بعد تسجيلها خسائر 3.6 % الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة مؤشر الدولار 0.45 % عند 104 نقاط خلال التعاملات بعد أن لامست 104.26 نقاط.
وأظهرت أداة «فيد واتش»، تحول ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو القادم بنسبة 49.6 % بدلاً من توقعات سابقة والتي أشارت لخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر، أعلى من التوقعات بـ 190 ألفاً، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7 % في نوفمبر من 3.9 %. - وكالات
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
gold-and-dollar

الدولار يتراجع والذهب يسجل أعلى مستوى له في 6 أشهر

28 تشرين الثاني 2023
سبائك ذهب - (تعبيرية)

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر

27 تشرين الثاني 2023
USD-CNY-forex

هبوط شديد للدولار بعد تسجيله أعلى مستوى في عام مقابل الين

14 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
shutterstock_570849316-800x430

تراجع النفط وخطط خفض الإنتاج تقلص الخسائر

منذ1 ساعة
"موديز": 175 مليار دولار حجم إصدار الصكوك في 2023

"موديز": 175 مليار دولار حجم إصدار الصكوك في 2023

منذ20 ساعة
قمة كوب 28

كوب 28.. مفاوضات ماراثونية بشأن مسودة الجرد العالمي

منذ24 ساعة
محمد بن راشد يدشّن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم

تدشين أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم في دبي

06 كانون الأول 2023
الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار

ارتفاع الذهب عالميا

06 كانون الأول 2023
WhatsApp Image 2023-12-05 at 1.49.46 PM

الفاو: نعمل على تعزيز قدرات البلدان بمجال الحد من مخاطر الجراد الصحراوي

05 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حرب تختلف عن سابقاتها

ماهر أبو طير |اليوم

في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات "موازنة" 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

مقاومة أم حماس؟

نضال المجالي |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات | منذ20 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 