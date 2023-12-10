الذهب يهبط وينهي 3 أسابيع من المكاسب

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وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 1.55 % أو 31.9 دولاراً عند 2014.5 دولاراً للأوقية، لتنهي سلسلة مكاسبها التي امتدت 3 أسابيع، بعد تسجيلها خسائر 3.6 % الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة مؤشر الدولار 0.45 % عند 104 نقاط خلال التعاملات بعد أن لامست 104.26 نقاط.وأظهرت أداة «فيد واتش»، تحول ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو القادم بنسبة 49.6 % بدلاً من توقعات سابقة والتي أشارت لخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.وأضاف الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر، أعلى من التوقعات بـ 190 ألفاً، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7 % في نوفمبر من 3.9 %. - وكالات