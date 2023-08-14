الإثنين 14 آب 2023
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الروبل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ مارس 2022

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الروبل
تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في بورصة موسكو حاجز الـ100 روبل، الإثنين، لأول مرة منذ 23 مارس 2022، بحسب بيانات التداول.

وكشفت البيانات أنه اعتبارا من الساعة 9.08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى 100.0075 روبلاً.اضافة اعلان

وبحلول الساعة 9:20 بتوقيت موسكو، تسارع نمو الدولار قليلا وتم تداوله عند 100.19 روبلا (+ 0.76 بالمئة)، في الوقت نفسه ارتفع اليورو إلى 109.56 روبلا (+ 0.72 بالمئة)، بينما ارتفع اليوان بنسبة 0.58 بالمئة إلى 13.774 روبل.

وبذلك تواصل العملة الروسية التراجع في ظل المخاطر السياسية، وتراجع أسعار النفط، ومخاوف من أن تتحول وزارة المالية نحو شراء عملات أجنبية هذا الشهر، بحسب رويترز.

تراجع سعر صرف الروبل الروسي، الجمعة، في مقابل الدولار الأميركي، إلى أدنى مستوياته منذ عام، وبلغ 81 روبلا في بورصة موسكو، في نهاية اليوم. 

ويعزو متعاملون في السوق المخاوف المتعلقة بالروبل إلى خروج الشركات الغربية من روسيا، مما قد يتطلب عمليات شراء كبيرة للعملات الأجنبية ويعزز تقلبات سوق العملات.

وقال البنك المركزي الروسي، بوقت سابق هذا الشهر، إن "اختلال الميزان التجاري مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات هو السبب الرئيسي لضعف الروبل".

وتواصل العملة الروسية التراجع منذ غزو أوكرانيا أواخر فبراير 2022، والذي تبعه عقوبات اقتصادية كبيرة من دول غربية، نقلا عن الحرة.

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