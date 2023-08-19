الأحد 20 آب 2023
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السعودية أكبر سوق تمويل إسلامي بأصول تتجاوز 830 مليار دولار

علم السعودية
علم السعودية
  المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق للتمويل الإسلامي؛ حيث يتجاوز إجمالي الأصول 3.1 تريليون ريال سعودي (830 مليار دولار)، حسب ما كشف رئيس البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي.اضافة اعلان
وفي حديثه في ندوة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالرياض، قال حاكم مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن السياري، إن قطاع التمويل الإسلامي العالمي شهد نمواً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية. 
وبحسب السياري، رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التمويل الإسلامي حاليا 11.2 تريليون ريال سعودي، أي ما يمثل متوسط نمو بنسبة 9.6 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقة عميقة الجذور وتاريخية مع التمويل الإسلامي، فهي تضم أكبر سوق تمويل إسلامي في العالم، حيث يتجاوز إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات 3.1 تريليون ريال سعودي. وقال السياري إن قطاع الصيرفة الإسلامية وحده يمثل 33 في المائة من أصول البنوك الإسلامية العالمية.
وانعقد الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي استضافته مؤسسة النقد العربي السعودي في الفترة من 14 إلى 16 آب (أغسطس) الحالي، في الرياض، لمناقشة التطورات المختلفة في قطاع التمويل الإسلامي. 
وأشار المحافظ كذلك، إلى أن المملكة هي أكبر مُصدر للصكوك السيادية في العالم. ويعد قطاع التأمين التعاوني الأسرع نموا في العالم؛ حيث سجل معدل نمو قدره 27 بالمائة في العام الماضي. 
وأكد الصيار، خلال كلمته، دعم البنك المركزي لتحقيق أهداف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك بناء سوق تمويل إسلامي مرن وسليم.
وتضمن الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لهذا العام، العديد من الفعاليات وجلسات الحوار بمشاركة الخبراء وصناع القرار في الصناعة. كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، آفاق التمويل الإسلامي وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي وتشديد الأوضاع المالية.
وكانت معلومات السوق، في الأشهر الستة الماضية، مواتية للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفي أيار (مايو)، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أنه من المتوقع أن تنمو صناعة التمويل الإسلامي بنحو 10 في المائة هذا العام، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الاقتصادي لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وفي آذار (مارس)، اقترحت Moody’s Investors Service أيضا، أن إصدار الصكوك العالمية من المتوقع أن يستقر من 170 مليار دولار إلى 175 مليارا في العام الحالي، بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في العام الماضي إلى 178 مليار دولار. 
وأشارت وكالة موديز كذلك، إلى أن المملكة العربية السعودية وماليزيا ستستمران في قيادة إصدارات الصكوك العالمية.-(وكالات)
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