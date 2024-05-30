السعودية تباشر طرح حصة من أسهم "أرامكو" الأحد

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن السعودية تتأهب لإطلاق عملية طرح ثانوية لأسهم شركة «أرامكو» رسمياً بحلول يوم الأحد، ما قد يجمع أكثر من 10 مليارات دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.



اضافة اعلان

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الحكومة، وهي أكبر مساهم في «أرامكو»، تخطط لإجراء عملية بناء سجل الأوامر لجمع اهتمام المستثمرين حتى يوم الخميس. وأضافوا أن بيع الأسهم اجتذب بالفعل اهتماماً غير رسمي من المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد على 10 مليارات دولار.



يشار إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن فترة الطرح، ولا يزال من الممكن أن تتغير شروط الصفقة، بما في ذلك حجمها، وفق الأشخاص. ولم ترد «أرامكو» فوراً على طلبات التعليق.



وانخفض سعر سهم «أرامكو» بنسبة 11 في المائة تقريباً منذ بداية العام، عندما نشرت «بلومبرغ» لأول مرة نية الحكومة بيع حصة. وسجلت الأسهم أدنى مستوياتها في عام تقريباً هذا الأسبوع.



وتأتي عملية البيع الثانوية بعد نحو 5 سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو»، الذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.



ويُتوقع أن تساعد عائدات بيع الأسهم على تمويل مبادرات كبيرة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، مع توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة ومشروعات مثل مدينة «نيوم» البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.