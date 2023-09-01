الأحد 03 أيلول 2023
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السعودية تسجل فائضا ونموا كبيرا في قطاع السياحة

السعودية تسجل فائضا ونموا كبيرا في قطاع السياحة
السعودية تسجل فائضا ونموا كبيرا في قطاع السياحة
أعلنت وزارة السياحة السعودية اليوم الجمعة، عن تحقيق المملكة فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق.اضافة اعلان
وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال سعودي بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
وأكدت البيانات الصادرة عن البنك، ارتفاع مساهمة القطاع في ميزان الحساب الجاري، ذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة إلى الوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وكانت السعودية قد حققت مؤخرا عددا من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة؛ من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية، إذ تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزا لتصل إلى المركز 11 في العام 2022 مقارنة بالمركز 27 في عام 2019 على مستوى العالم. كما واصلت السعودية إنجازاتها الدولية في قطاع السياحة، حيث استقبلت حوالي 7.8 ملايين سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023، ويعد أعلى أداء ربعي تاريخيا ليحقق نموا بنسبة 64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبذلك حققت السعودية المركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين حسب بيانات المنظمة الصادرة في شهر أيار من عام 2023.
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