الصكوك الحكومية.. السعودية تمنح المستثمرين عائدا تاريخيا

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قاد صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية بأكثر من 12 في المائة في أقل من 30 يوما نظيرتها السعودية إلى الارتفاع، الأمر الذي أسهم إلى جانب عوامل أخرى، في منح المستثمرين السعوديين عوائد أعلى مع مزاد الصكوك الحكومية لشهر آب (أغسطس) الحالي.وبحسب رصد صحفي، فقد منحت السعودية المستثمرين أعلى عائد في تاريخها، إبان الطرح المزدوج للصكوك الذي يأتي متوافقا مع أوضاع السوق وبيئة الفائدة المرتفعة.ولأول مرة، يحصل المستثمرون على عائد 4.68 في المائة لشريحة ثمانية أعوام و4.74 في المائة لعائد الشريحة العشرية.والطرح المزدوج في الساعات الماضية، كان عبارة عن فتح إصدار سابق قبل ستة أيام، خلال عملية الشراء المبكر لاستحقاقات المملكة.وبحسب الرصد، فإن عائد الطرح المزدوج صعد ما بين 3.99 في المائة إلى 3.04 في المائة خلال ستة أيام، مقارنة بعائد الـ4.50 في المائة للصكوك الثمانية وعائد 4.60 في المائة للصكوك العشرية، التي تم إصدارهما خلال عملية الشراء المبكر للديون في 17 من آب (أغسطس) الحالي.ويعيش المستثمرون بالصكوك الحكومية، أوقاتا استثنائية مع قدرتهم على المحافظة على العوائد الثابتة الممنوحة لأكثر من ثمانية أعوام، مقارنة بعائد وديعة العام الواحد، الذي قد يختلف عائده بعد انقضاء 12 شهرا.ومعلوم أن عائد السايبور لشهر واحد، الذي يتداول فوق 5 في المائة، يعد أعلى من جميع عوائد الصكوك الحكومية ذات آجال الاستحقاق الطويلة، الأمر الذي يظهر أن الائتمان في السعودية يعيش أوقاتا استثنائية تندر مشاهدتها في الأوقات الطبيعية.وتأتي تلك العوائد، وسط تقلبات حركة آجال الاستحقاق الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.ويتأثر أداء الأوراق المالية المدرجة في سوق الدين المحلية، بحركة الفائدة لعوائد سندات الخزانة الأميركية التي يسترشد بها المستثمرون بحكم ربط العملة بالدولار.وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا بـ3.506 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة في النظام المالي.وعلمت “الاقتصادية”، أن المستثمرين قد اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة، وكلها إعادة فتح لإصدارات سابقة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت على الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.منذ تموز (يوليو) من العام 2018، تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.وشهد إصدار شهر تموز (يوليو) من العام 2018، الإصدار السابع تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية “المزاد الهولندي” وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأميركية عندما تبيع سنداتها.وبالاستعانة بأحد منتجات “بلومبيرج” الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين سعر سقف محدد لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون التسعير النهائي على المستوى نفسه، سقف التسعير أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين، أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى، وطلب منهم التسعير بين هذا النطاق، ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.منذ العام الماضي، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية بالعملة الدولارية، حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.وأظهر رصد “الاقتصادية”، أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية الشهر الحالي، بأقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأميركية، فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ العام 2022، مقارنة بنظيرتها للسعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بسوق الدين الدولارية.وذكرت وزارة المالية في بيان لها، أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر آب (أغسطس) الحالي، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 3.506 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.506 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.406 مليار ريال لصكوك تستحق في العام 2031، وبلغت الشريحة الثانية 1.100 مليار ريال لصكوك تستحق في العام 2033.يحل في العام الحالي، استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، إذ نجحت السعودية في إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية في العام 2022، لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في العام 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين للعام 2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.وقامت السعودية خلال العام 2022، بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية للعام 2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.وأدوات الدين، التي يحين في العام 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار، “تم إصدارها في العام 2017”، التي حان أجل استحقاقها أوائل آذار (مارس) الماضي.وتتوزع آجال استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها العام الحالي، ما بين شهر كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو). واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق، إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة “فاكتست” للخدمات المالية.ولدى “فاكتست”، واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري. -(وكالات)