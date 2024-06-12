 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصين تنتقد رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية وتعتبرها "حمائية"

ضريبة السيارات الكهربائية الصينية
ضريبة السيارات الكهربائية الصينية

اعتبرت الضين إن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تمثل ممارسة "حمائية" ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.

اضافة اعلان


اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتشويه المنافسة، وبدأت تحقيقاً حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية في سبتمبر 2023.


وقالت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس إن المفوضية الأوروبية تستعد لفرض رسوم إضافية "تصل إلى 25%" على السيارات الكهربائية الصينية الأربعاء، علاوة على الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 10%.


عند سؤاله عن هذا الإعلان الوشيك، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، هذا التحقيق في مكافحة الدعم بأنه "حالة نموذجية من الحمائية". وأعرب خلال مؤتمره الصحفي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين".


وأضاف لين "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد. في النهاية، سيلحق هذا الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".


التدابير اللازمة

 


إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم الإضافية، فسيتعين عليه أن يجري عملية موازنة محفوفة بالمخاطر بين الدفاع عن مصالحه الاقتصادية والرغبة في تجنب حرب تجارية مع بكين.


وقال لين جيان الأربعاء "نحثُ الاتحاد الأوروبي على احترام التزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية"، محذراً من أن "الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القوية لحقوقها ومصالحها المشروعة".


أشارت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن بكين "أعدت العديد من الإجراءات المضادة". في يناير، ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، مثل الكونياك على وجه الخصوص. وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن التحقيق سيشمل أيضاً النبيذ ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة.


الانقسام في أوروبا

 


يأتي هذا القرار بضغط من الولايات المتحدة التي تسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد الصين، التي تعتبرها منافساً لها، حيث قرر الاتحاد الأوروبي مباشرة التحقيق في الدعم الحكومي لقطاع السيارات في الصين.

 

ومع ذلك، ما زال قطاع السيارات الأوروبي منقسماً بشأن فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في أوروبا وتعميق الفجوة التكنولوجية لدى الشركات المصنعة الأوروبية، وفقاً للمحللين.


استثمرت الصين، التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جداً في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها. وتقول بكين إن الشركات الصينية حازت حصصها في السوق العالمية بفضل جودة عروضها وابتكاراتها التكنولوجية بشكل رئيسي.

وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية، فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2% من سوق السيارات الكهربائية في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 8% في نهاية عام 2023، وفقاً لمعهد جاتو.

 

واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. - ا ف ب



share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صورة تعبيرية

عمالقة التكنولوجيا: قانون الذكاء الاصطناعي في أوروبا يخنق الابتكار

26 أيار 2024
اقرأ أيضا
سبائك من الذهب

انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

11 حزيران 2024
منشأة نفطية

النفط يواصل مكاسبه مدعوما بمشتريات أميركية للاحتياطي الاستراتيجي

11 حزيران 2024
تركيا

فرض رسوم 40% على السيارات الصينية في تركيا

08 حزيران 2024
الكعبة المشرفة

سعر السفر للحج.. ما ترتيب الأردن بين البلدان العربية من حيث الكلفة؟

08 حزيران 2024
8 ملايين يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

منطقة اليورو تخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات

06 حزيران 2024
برميل نفط

أسعار النفط تواصل انخفاضها عالميا

05 حزيران 2024
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 