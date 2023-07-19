الأربعاء 19 تموز 2023
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الطاقة الدولية: تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء

الطاقة الدولية: تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء
الطاقة الدولية: تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء
قالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في عام 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشا محتملا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة.اضافة اعلان
وتشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلا من 2 بالمئة في 2023، انخفاضا من 2.3 بالمئة في 2022، والذي شهد أيضا انخفاضا عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد-19 البالغ 2.4 بالمئة.
وأظهرت بيانات الوكالة التي نقلتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الأربعاء، أنها تتوقع في عام 2024 أن يرتفع المعدل إلى 3.3 بالمئة مع تحسن التوقعات الاقتصادية.
وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تغطي الطاقة المتجددة النمو المتوقع هذا العام والعام المقبل وأن الكهرباء من مصادر متجددة ستتجاوز ثلث إجمالي إمدادات الكهرباء العالمية لأول مرة في العام المقبل. غير أن هناك انخفاضا في الطاقة الكهرومائية، إذ هبطت بنحو 2 بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2022 مقارنة بالأرقام بين 1990 و2016 والتي تمثل حوالي 240 تيرا واط/ساعة.
(بترا)

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