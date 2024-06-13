العملات الرئيسية ترتفع مقابل الدولار باستثناء الين

واصلت العملات الرئيسية مكاسبها اليوم الخميس مقابل الدولار، الذي تأثر ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، باستثناء الين الذي تراجع قبل اجتماع بنك اليابان.

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وارتفع اليورو بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.0804 دولار، وسجل الدولار الأسترالي 0.6647 دولار أمريكي، بينما قفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر فوق 0.62 دولار قبل أن يستقر عند 0.6170 دولار. تراجع الين بنسبة 0.2%.



وتأتي هذه التحركات بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى احتمالية تخفيضها مرة واحدة فقط هذا العام، بدلاً من ثلاثة تخفيضات متوقعة في مارس.



في المقابل ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.2798 دولار، واستقر اليوان الصيني عند 7.2660 في التعاملات الخارجية. يترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان، مع توقعات بتخفيض عمليات شراء السندات لرفع العائدات اليابانية، مما قد يترك الين عرضة لمزيد من التراجع.- رويترز







