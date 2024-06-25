العملات المشفرة تواصل خسائرها

واصلت العملات المشفرة خسائرها، بعد معاناة سوق الأصول الرقمية من ثاني أسوأ انخفاض أسبوعي لها خلال عام 2024، والذي جاء بسبب تباطؤ الطلب على صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة، والشكوك المحيطة بالسياسات النقدية.



وانخفض مؤشر يتتبع أكبر 100 أصل رقمي بنحو 5 % في الأيام السبعة الممتدة حتى أول من أمس، وهو أسوأ انخفاض من نوعه منذ أبريل، حسبما أظهرت البيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

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وانخفض سعر بتكوين (العملة المشفرة الكبرى في السوق)، إلى أقل من 63 ألف دولار، أمس، بالغاً أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، وذلك بعد سلسلة من خروج الأموال المتدفقة من صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية في بتكوين، على مدار 6 أيام.



وتأتي التراجعات في العملات المشفرة، وسط شكوك حول مدى سرعة ونطاق خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، والتي تبلغ حالياً أعلى مستوى لها منذ عقدين.- وكالات

