الثلاثاء 25 تموز 2023
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القمح يقفز لأعلى سعر في 5 أشهر

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ارتفاع اسعار القمح

واصل القمح ارتفاعه مقتنصاً أعلى مستوى في 5 أشهر بعدما هاجمت روسيا ميناءً مطلاً على نهر الدانوب في أوكرانيا، مما فاقم العراقيل أمام وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر ذلك الطريق الحيوي للتصدير.

ضرب هجوم حربي باستخدام طائرة مسيَّرة ميناء ريني المطل على الدانوب، أمس الاثنين، مما أدّى إلى تدمير صومعة للحبوب، وذلك بعد نحو أسبوع من إنهاء روسيا صفقة الحبوب التي سمحت لأوكرانيا بشحن محاصيلها عبر البحر الأسود، ثم هاجمت موسكو موانئ أوديسا لاحقاً.

قال مايكل ماغدوفيتز، كبير محللي السلع في مجموعة "رابوبانك": "الضربة الحربية على نهر الدانوب لها تأثير ضخم"، ومن المرجح أن يتأثر القمح أكثر بأي توقف في الطاقة التصديرية، يليه الذرة.

طرق شحن أقلّ فاعلية

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أوضح ماغدوفيتز أنه ربما لا يزال من الممكن نقل الزيوت النباتية بالشاحنات والقطارات، لكنها أقل فاعلية من حيث التكلفة بالنسبة إلى الحبوب التي تُصدَّر بهذه الطريقة.

قفزت العقود المستقبلية للقمح بنسبة 2.6% في بورصة شيكاغو إلى 7.7725 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير الماضي. فيما قفزت العقود المستقبلية مقتربة من أعلى سعر للتداول في البورصة خلال اليوم السابق. وتقدمت عقود الذرة تسليم ديسمبر نحو 0.7%.

يُعَدّ ميناء ريني واحداً من أكبر الموانئ النهرية لتصدير الحبوب في أوكرانيا، إذ يطلّ على نهر الدانوب عند الحدود مع رومانيا. وكان التجار الأوكرانيون يوسّعون طاقتهم التصديرية هناك بعد الحصار البحري الروسي.

ورغم أنه من غير الواضح إلى أي مدى ستؤثّر الهجمات على الصادرات التي تخرج من ريني، فإنها تزيد المخاطر التشغيليةن نقلا عن بلومبرغ.



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