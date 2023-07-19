الخميس 20 تموز 2023
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الليرة السورية تواصل الانهيار.. انخفاض قياسي جديد

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الليرة السورية
سجلت العملة السورية، اليوم الأربعاء، تراجعاً جديداً حتى وصلت لأدنى مستوياتها في السوق الموازية.

وخفض البنك المركزي يوم أمس الثلاثاء السعر الرسمي لسحب التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية إلى 9900 ليرة للدولار.اضافة اعلان

ويمثل هذا انهيارا كبيرا قياسا منذ بداية العام، عندما كان السعر في السوق الموازية يحوم حول 6500 وكان سعر سحب التحويل 4522 ليرة للدولار.


وكان سعر تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار الواحد قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في آذار (مارس) 2011.

ومنذ ذلك الحين، ينهار الاقتصاد تحت وطأة تأثيرات الصراع الدموي والعقوبات الغربية وضغوط العملة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة لأراضيها المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.

وأدى الانهيار الناتج عن ذلك في قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقم الصعاب في وقت يكافح فيه السوريون لشراء الطعام ودفع قيمة استهلاك الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى. وكاللات 



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