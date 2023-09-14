الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة منذ 2022

البنك المركزي الأوروبي - (أرشيفية)
البنك المركزي الأوروبي - (أرشيفية)
أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، في زيادة تعد العاشرة منذ العام الماضي.

وأدت السلسلة غير المسبوقة من رفع أسعار الفائدة الآن إلى رفع تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي من -0.5% في حزيران/ يونيو 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 4%.اضافة اعلان

ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي الصادرة حديثا لمنطقة اليورو، والتي تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% هذا العام، و3.2% العام المقبل 2024، و2.1% في عام 2025.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في آب/ أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1%.

وما تزال النسبة بعيدة عن النسبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2%.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب ألقته الشهر الماضي إن المعركة ضد التضخم "لم يتم الانتصار فيها بعد". ومع ذلك، كان البعض يعتقد أن البنك المركزي سيؤجل المزيد من الزيادات حتى تشرين الأول/ أكتوبر؛ نظرا لتدهور المؤشرات الاقتصادية، وبخاصة في ألمانيا. (RT)
سبائك من الذهب - (تعبيرية)

الذهب يرتفع عالميا 11 أيلول 2023

النفط

تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية حول الصين 11 أيلول 2023

أحد شوارع العاصمة المغربية الرباط - (أرشيفية)

المغرب.. 3 عوامل تؤثر بالطلب على التمويل الإسلامي 09 أيلول 2023

أرشيفية

"موديز" تتوقع تراجع إصدار الصكوك عالميا 15 % 09 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
15748987541679478186

متى يبدأ الاحتياطي الأميركي خفض معدّلات الفائدة؟

16 آب 2023
اقرأ أيضا
ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات

منذ7 ساعة
2d1d8e3d_4d80x3200wTransparent

حاكم الشارقة يفتتح أعمال الدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

منذ22 ساعة
نفط - (تعبيرية)

النفط يواصل ارتفاعه بعد تقرير أوبك

13 أيلول 2023
تراجع الذهب لأدنى مستوياته عالميا

تراجع الذهب لأدنى مستوياته عالميا

13 أيلول 2023
النفط

أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في 10 أشهر

13 أيلول 2023
استقرار أسعار النفط والذهب عالميا

استقرار أسعار النفط والذهب عالميا

12 أيلول 2023
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم

خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ19 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 