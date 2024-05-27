الملياردير الهندي أمباني يستهدف أفريقيا بمشروع اتصالات جديد

يستعد أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، لدخول أفريقيا بمشروع في مجال الاتصالات، مستهدفاً عملاء خدمة الإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول في سوق تتميّز بارتفاع معدلات النمو.

اضافة اعلان



ستوفر شركة "راديسيس كورب" (Radisys Corp)، وهي وحدة تابعة لشركة "ريلاينس إنداستريز" التي يسيطر عليها أمباني، البنية التحتية الرئيسية للشبكة، وأجهزة الهواتف الذكية والتطبيقات لشركة "نكست جنيريشن إنفراكو" (Next-Gen InfraCo) في غانا، وفقاً لهاركيرات سينغ، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في "إنفراكو".



وأفصح سينغ عن هذه الخطط قبيل إعلان إطلاق شركة "نكست جنيريشن إنفراكو" يوم الإثنين في مدينة مومباي، التي تعد المركز المالي الرئيسي للهند.



تخطط شركة "نكست جنيريشن إنفراكو" لبدء نشاطها بحلول نهاية العام الحالي، بتقديم خدمات الإنترنت من الجيل الخامس لشركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول ومقدمي خدمة الإنترنت في غانا. وقال سينغ لـ"بلومبرغ نيوز" إن الشركة "تعتمد على توفير الخدمات الرقمية بتكلفة مناسبة في الأسواق الناشئة".





توسع الشركات الهندية في أفريقيا

من الشركاء الآخرين لشركة "نكست جنيريشن إنفراكو" شركات: "نوكيا" و"تك ماهيندرا" الهندية و"مايكروسوفت"، والتي زادت كثيراً من تركيزها على نشاط الاتصالات بعد استحواذها على شركتين لشبكات الخدمات السحابية في عام 2020.وبالنسبة لغانا، التي تقع في غرب أفريقيا ويزيد تعدادها على 33 مليون نسمة، هناك ثلاث شركات رئيسية لتشغيل الهاتف المحمول في البلاد، وهي: "إم تي إن غانا" و"فودافون غانا" وشركة "إيرتيل تيغو" (AirtelTigo) المملوكة للدولة.





خدمات الجيل الخامس في غانا



قال سينغ إن الشركاء الاستراتيجيين لشركة "نكست جنيريشن إنفراكو"، وقدراتها التكنولوجية الكبيرة وامتلاكها رخصة الجيل الخامس الوحيدة في غانا، كل ذلك سيساعدها على توفير خدمات الإنترنت السريع على نطاق واسع، وهي تكلفة ضخمة بالنسبة لشركات الهاتف المحمول الفردية.



أضاف سينغ أن شركتين أفريقيتين للاتصالات –هما "أسند ديجيتال سولوشنز" (Ascend Digital Solutions)، و"كيه نت" (K-NET)– تمتلكان حصة بنسبة 55% في الشركة الجديدة.



أما حكومة غانا فستمتلك أقل من 10% من "نكست جنيريشن إنفراكو"، فيما ستحتفظ شركات الهاتف المحمول المحلية ومستثمرون من القطاع الخاص بما يتبقى من أسهم الشركة. ويعمل سينغ أيضاً رئيساً تنفيذياً لشركة "أسند ديجيتال".



تمتلك شركة "نكست جنيريشن إنفراكو" الحق الحصري في تقديم خدمات الجيل الخامس في غانا لمدة 10 سنوات مع أن رخصتها سارية لمدة 15 عاماً. وبحسب سينغ، يبلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة على مدى ثلاثة أعوام 145 مليون دولار.







توفير الإنترنت بتكاليف منخفضة

تسعى الشركة إلى استنساخ نجاح شركة "جيو إنفوكوم" (Jio Infocomm) التابعة لأمباني في الهند. فقد أطلقت "جيو" خدمة الاتصالات في الهند في أواخر عام 2016، شاملة توفير الإنترنت بتكاليف منخفضة مع الخدمات الصوتية المجانية، واضطر بعض منافسيها إلى الإغلاق والبعض الآخر إلى الاندماج.

ويعود الفضل إليها في جعل خدمات نقل البيانات عبر الهاتف المحمول في متناول مئات الملايين من الهنود. وحالياً، أصبحت "جيو" أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في الهند بعدد مستخدمين يبلغ 470 مليوناً.



قالت وزيرة الاتصالات والرقمنة في غانا أورسولا أوسو-إكوفول في بيان إن شركة "نكست جنيريشن إنفراكو" ستقدم "خدمات الإنترنت السريع وأجهزة في متناول شعب غانا، مستنسخة بذلك نجاح ثورة البيانات عبر المحمول منخفضة التكلفة في الهند"، بحسب ما جاء في موقع بلومبرغ.





كذلك تعد الشراكة بين "ريلاينس" و"نكست جنيريشن إنفراكو" نصراً دبلوماسياً بالنسبة للهند، التي تسعى إلى مواجهة النفوذ المتصاعد للصين في أفريقيا عبر آليات مثل الشمول الرقمي.



مكاسب "ريلاينس" الهندية تفوق التوقعات بتحقيق 19% الربع الماضي

لا يمتلك الشركاء الاستراتيجيون، بما في ذلك شركة "ريلاينس"، أي أسهم في "نكست جنيريشن إنفراكو" حتى الآن، غير أن سينغ قال إن الشركة ستتيح لهم خيار استبدال جزء من المدفوعات المستحقة لهم بأسهم في المستقبل.



وأوضح سينغ: "ينبغي أولاً أن نحقق نجاحاً يكشف عن القيمة التي تحققها الشركة قبل دخولهم فيها، وهذا هو موضوع المناقشات التي نخوضها معهم".