 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النفط يتراجع عقب تقلبات أسواق الأسهم

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط بعد جلسة متقلبة، أمس الأربعاء، عقب التقلبات في أسواق الأسهم والزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأميركية.

اضافة اعلان
يُتداول خام برنت دون 85 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً 0.3% في الجلسة السابقة، مع تحرك العقود الآجلة في نطاق ضيق هذا الأسبوع، في ظل تراجع الفجوة بين سعري العرض والطلب. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو 81 دولاراً. وزادت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.59 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد بكثير عما أشار إليه تقرير صادر عن القطاع.


تقلبات الأسهم

 


حصلت العقود الآجلة على إشاراتها من تقلبات أسواق الأسهم الأوسع في الآونة الأخيرة في ظل غياب المحركات الرئيسية للنفط. ومن الممكن أن تضيف نتائج الانتخابات المقبلة في إيران وفرنسا المزيد من التقلبات، نقلا عن بلومبرغ الشرق.


كانت أسعار النفط الخام في طريقها لإنهاء الشهر على ارتفاع، وهناك توقعات بأن الأسعار سترتفع أكثر خلال الربع القادم بسبب قوة الطلب الموسمي. ويترقب المتداولون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية خلال اليومين المقبلين، بما في ذلك أرقام التوظيف، والتي قد تحدد اتجاه النفط والأسواق الأوسع.


وارتفعت مخزونات الخام على ساحل الخليج الأميركي بمقدار مليوني برميل الأسبوع الماضي، ولا تزال عند أعلى مستوياتها منذ عام 2020 على أساس موسمي، في حين كان إجمالي المخزونات هو الأكبر منذ أبريل. وهناك دلائل على استهلاك ضعيف للوقود، مع تراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
النفط

أسعار النفط تستقر عالميا

26 حزيران 2024
نفط خام

عالميا.. أسعار النفط تتراجع

14 حزيران 2024
تراجع النفط

تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف النمو وزيادة الإمدادات الأمريكي

13 حزيران 2024
منشأة نفطية

النفط يواصل مكاسبه مدعوما بمشتريات أميركية للاحتياطي الاستراتيجي

11 حزيران 2024
اقرأ أيضا
عملات

الدولار القوي يهبط بالعملات الآسيوية

منذ3 ساعة
الذهب

الذهب يستقر فوق 2310 دولارات

منذ3 ساعة
باي بت

«باي بت» ثاني أكبر بورصات العملات المشفّرة

منذ3 ساعة
الذهب

أسعار الذهب تستقر بعد انخفاضها

منذ3 ساعة
كلفة تطوير الذكاء الاصطناعي

لماذا تطوير الذكاء الاصطناعي مكلف للغاية؟

26 حزيران 2024
النفط

أسعار النفط تستقر عالميا

26 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يمكن هزيمة إسرائيل ولا إضعافها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منتصر غرايبة ذو القلب الطيب يغادر بصمت

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين أخطأت الحكومة؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي الذي يجب ألا يتوقف

مالك العثامنة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار 2/2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات | منذ16 ساعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات | منذ18 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 