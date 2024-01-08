الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النفط يتراجع مع زيادة إمدادات أوبك

النفط يتراجع
النفط يتراجع
تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، متأثرة بزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
ووفقا لوكالة رويترز، انخفض خام برنت تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 78.67 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 73.71 دولار للبرميل.اضافة اعلان
وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بعد عودة المستثمرين من العطلة.
وكشف استطلاع لوكالةرويترز، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميا في كانون الأول الماضي إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بالمخاوف الجيوسياسية جراء الأوضاع الدولية الراهنة.- (بترا)
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