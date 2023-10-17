النفط يتراجع وبرنت يسجل 89.60 دولار للبرميل

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واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الثلاثاء، بأكثر من دولار للبرميل مع زيادة التوقعات بقرب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع فنزويلا يخفف العقوبات على صادراتها من النفط الخام.ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 89.65 دولار للبرميل عند التسوية، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 86.66 دولار للبرميل.وصعد الخامان بنحو 6 بالمئة يوم الجمعة في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ نيسان الماضي مع أخذ المستثمرين في الاعتبار باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5 بالمئة، في أكبر صعود أسبوعي له منذ شباط الماضي، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 5.9 بالمئة.-- (بترا)