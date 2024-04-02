النفط يرتفع عالميا

اضافة اعلان

وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/ يونيو 37 سنتًا إلى 87.79 دولار للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيار/ مايو 32 سنتًا إلى 84.03 دولار للبرميل. (بترا)