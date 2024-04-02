الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النفط يرتفع عالميا

نفط خام - (تعبيرية)
نفط خام - (تعبيرية)
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وصعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.اضافة اعلان

وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/ يونيو 37 سنتًا إلى 87.79 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيار/ مايو 32 سنتًا إلى 84.03 دولار للبرميل. (بترا)
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