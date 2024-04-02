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الثلاثاء 02 نيسان 2024
2:54 م
النفط يرتفع عالميا
نفط خام - (تعبيرية)
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وصعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.
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وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/ يونيو 37 سنتًا إلى 87.79 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيار/ مايو 32 سنتًا إلى 84.03 دولار للبرميل. (بترا)
نفط
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