الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي

النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي
النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي
ارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع عودة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط للظهور، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، لكن حالة الغموض بشأن الخفض الطوعي للإنتاج من قبل أوبك+ ونمو الطلب العالمي على الوقود يلقي بظلاله على النظرة المستقبلية للقطاع.اضافة اعلان
ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 79.16 دولار للبرميل‘ في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.36 دولار للبرميل بارتفاع 29 سنتًا، أو 0.4 بالمئة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار

ارتفاع الذهب عالميا

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-12-05 at 1.49.46 PM

الفاو: نعمل على تعزيز قدرات البلدان بمجال الحد من مخاطر الجراد الصحراوي

منذ22 ساعة
ارتفاع اسعار الذهب عالميا

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

04 كانون الأول 2023
محمد عبد الله العريان

احذروا الإجماع الجديد بشأن الاقتصاد العالمي

02 كانون الأول 2023
نفط خام - (تعبيرية)

استقرار أسعار النفط وسط ترقب اجتماع أوبك+

30 تشرين الثاني 2023
آلة للتنقيب عن النفط

أسعار النفط تواصل ارتفاعها قبيل اجتماع مهم لـ"أوبك+"

30 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

مستقبل الحرب على غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم

لا تذهبوا بعيدا

حسني عايش |اليوم

العودة للحرب سببها انتصار المقاومة في معركة الأسرى الإعلامية

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 