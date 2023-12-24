الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

النفط يرتفع 3% مع تقلص مكاسب إنتاج أنغولا

Brent-crude
النفط

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي وارتفع الخام بنحو 3 % بدعم القلق من تدفقات الإمدادات فيما قلصت التوقعات بارتفاع إنتاج أنغولا من الخسائر.

حيث أنهت أسعار الخام تعاملات الأسبوع على تراجع.

اضافة اعلان


وانخفضت أسعار النفط في ختام أسبوع التداولات أول من أمس قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الأسعار صعدت في بداية الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأمريكي .

 

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 % لتبلغ عند التسوية 79.07 دولاراً للبرميل، نقلا عن رويترز.


كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو %0.5 إلى 73.56 دولاراً عند التسوية، إلا أن الخامين القياسيين ارتفعا بنحو 3 % الأسبوع الماضي بعد صعودهما بأقل من 1 % الأسبوع قبل الماضي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
13bcd710-7033-11ee-a791-e9e319949e54

النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

21 كانون الأول 2023
20220719_1658181669-64

النفط يرتفع مع تزايد الهجمات في البحر الأحمر

18 كانون الأول 2023
image

النفط يرتفع مع مؤشرات خفض الفائدة في أمريكا

14 كانون الأول 2023
oil-

النفط يواصل مكاسبه مع سعي الولايات المتحدة لشراء احتياطيات استراتيجية

11 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
Untitled-1

"البركة": الاقتصاد الإسلامي أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة

منذ15 ساعة
مظاهرة في الارجنتين

الأرجنتين تفرض "ضريبة التظاهر"

منذ21 ساعة
13bcd710-7033-11ee-a791-e9e319949e54

النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

21 كانون الأول 2023
ارتفاع اسعار الذهب عالميا

ارتفاع الذهب بعدما عزز تراجع الدولار الطلب

21 كانون الأول 2023
12746_creditmsccopy_578774

خريطة أضرار شركات الشحن من تهديدات البحر الأحمر

20 كانون الأول 2023
ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها

ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها

20 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات | منذ14 ساعة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات | منذ14 ساعة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 