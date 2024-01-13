السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النفط يرتفع 4 % بعد تحويل مسار ناقلات من البحر الأحمر

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النفط

ارتفعت أسعار النفط 4 % أمس مع تحويل ناقلات نفط مسارها من البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.16 دولارات أو 4.1 % إلى 80.57 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.05 دولارات أو 4.2 % إلى 75.07 دولاراً ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي .

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حيث سيطرت حالة من القلق على الأسواق بشأن تواصل تدفق إمدادات الخام من الشرق الأوسط بكميات مناسبة وتزايد المخاوف بشأن تأخير وصول الشحنات وارتفاع تكلفة الشحن بعد توقف السفن عن استخدام البحر الأحمر وقناة السويس.

 

وزادت الضربات الأمريكية والبريطانية من مخاوف السوق بشأن تحول الحرب في غزة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط ما يؤثر على إمدادات النفط من المنطقة.


وذكر محللو آي.إن.جي في مذكرة أن أكثر من 20 مليون برميل يومياً من النفط تتحرك عبر مضيق هرمز، أي ما يعادل حوالي 20 % من الاستهلاك العالمي. - رويترز

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