النفط يستقر وسط بيانات الصين والتوترات الجيوسياسية

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط مع قيام المتداولين بتقييم التوقعات الاقتصادية للصين والمخاطر الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

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وجرى تداول خام برنت بنحو 85 دولاراً بعد ارتفاعه بنسبة 6% تقريباً الشهر الماضي، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 82 دولاراً. أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن قطاع التصنيع في الصين انكمش بشكل أكبر في يونيو، مما يلقي بظلاله على توقعات الطلب على النفط الخام في أكبر مستورد في العالم.



وفي فرنسا، هيمن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، مما زاد من المخاطر السياسية في المنطقة، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ملتزم بمحاربة حماس حتى يتم القضاء عليها.

كما أن أداء الرئيس الأميركي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية والدعوات التي تطالبه بالاستقالة يزيد من حالة عدم اليقين، نقلا عن بلومبرغ.



لا يزال سعر النفط الخام مرتفعاً هذا العام، مع التحرك الصعودي الأخير الذي حفزته تصريحات أوبك بأن خططها لإنعاش الإنتاج تعتمد على ظروف السوق. فروق أسعار أقرب عقدين لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في حالة باكورديشن، مما يشير إلى قلة المعروض، كما أن تفاؤل مديري الأصول هو الأكبر خلال 11 أسبوعاً بشأن خام غرب تكساس، لكن تضخم المخزونات الأميركية ساهم في تقلص بعض التفاؤل.