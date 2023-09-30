السبت 30 أيلول 2023
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النفط يسجل مكاسب فصلية بنسبة 30%

نفط الاردن
منشأة نفطية
انخفضت أسعار النفط في تعاملات الجمعة عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف “أوبك+” في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية .اضافة اعلان
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني التي يحل أجلها اليوم 7 سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% خلال الأسبوع و27% خلال الربع الثالث.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول 90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل، وفق “رويترز”.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا إلى 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا 1% خلال الأسبوع و29% خلال الربع الثالث.
ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحا خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو/ تموز، نما إنتاج النفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز” لآراء 42 خبيرا اقتصاديا ونشرته أمس الجمعة.
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