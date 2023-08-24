الخميس 24 آب 2023
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النفط ينخفض عالميا لليوم الرابع على التوالي

النفط
النفط
انخفض النفط لليوم الرابع على التوالي مع تأثير تحسن توقعات الإمدادات على السوق التي تعاني من تباطؤ الطلب من قبل كبار المستوردين.
تتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون 79 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 1.8% يوم الأربعاء. تُجري إدارة بايدن محادثات مع فنزويلا لبحث رفع مؤقت للعقوبات التي أعاقت مبيعاتها النفطية. ويأتي ذلك علاوة على زيادة الصادرات من إيران هذا الشهر.اضافة اعلان
تعثر ارتفاع أسعار النفط الخام الذي بدأ في أواخر يونيو خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في الصين وإشارات إلى أن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول. طغى ذلك على تشديد السوق بسبب تخفيضات الإمدادات السعودية والروسية.
ساعدت القيود على إحداث انخفاض حاد في مخزونات النفط العالمية خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات من شركة “كبلر”. قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر.
قال هان تشونغ ليانغ، المحلل الاستراتيجي لدى “ستاندرد تشارترد”: “نرى أن أسعار النفط تتداول في نطاق محدود على المدى القصير مع استمرار لعبة شد الحبل بين مخاوف الطلب ونقص العرض”. أضاف أن خام غرب تكساس الوسيط سيبقى على الأرجح عند مستوى 79 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي.
تشير الفوارق الزمنية “Timespreads” أيضاً إلى إيجابية أقل بشأن أسعار النفط. يبلغ الفارق الفوري لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً للبرميل ضمن نطاق الـ”باكورديشن” الصعودي، مقارنة بـ59 سنتاً في نهاية الأسبوع الماضي.
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