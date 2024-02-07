النفط يواصل الارتفاع وسط تقديرات باستقرار حجم الإنتاج الأميركي

اضافة اعلان

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025، وهو ما يخفف المخاوف من فائض المعروض.ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 73.72 دولار ، اذ ارتفع الخامان قليلا الاثنين الماضي.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الثلاثاء، في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إنّ الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في كانون الأول الماضي والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يومياً حتى شباط 2025.وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضاً توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي العام الحالي بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يومياً.ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.ويتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية 1.9 مليون برميل مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.