النفط يواصل مكاسبه مدعوما بمشتريات أميركية للاحتياطي الاستراتيجي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها لليوم الثاني بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود، ومشتريات أميركية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا لتصل إلى 81.91 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 31 سنتًا لتصل إلى 78.05 دولار.



وصعدت أسعار الخام نحو 3 بالمئة أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.-(بترا)