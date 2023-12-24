اليابان تعتزم إنفاق 1.16 مليار دولار على "إكسبو أوساكا 2025"

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تعتزم الحكومة اليابانية إنفاق 164.7 مليار ين (1.16 مليار دولار) على المعرض العالمي «إكسبو أوساكا 2025»، وسط قلق شعبي بشأن التكاليف الضخمة لهذا الحدث العالمي.وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أنه بالإضافة إلى القيمة الإجمالية، التي تشمل الإنفاق على أنشطة العطاءات، من المتوقع أن تضخ الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع الخاص نحو 9.7 تريليون ين في تطوير البنية التحتية لهذا الحدث.ومع ارتفاع التكاليف عما كان مقدراً في البداية، ستشكل الحكومة لجنة تضم خبراء خارجيين لفحص ما إذا كان الاستمرار في ضخ مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب في المشروع مناسباً، أم لا.ومن أصل 9.7 تريليون ين، سيجري إنفاق 839 مليار ين على بناء البنية التحتية للمعرض في غرب اليابان، والذي من المقرر أن يُقام في الفترة من 13 أبريل (نيسان) إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مثل الطريق المؤدية إلى مكان انعقاد المعرض في يوميشيما، وهي جزيرة صناعية في خليج أوساكا.وقالت الحكومة إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص نحو 3.4 تريليون ين لمشروعات توضيحية في هذا الحدث مثل «السيارات الطائرة»، نقلا عن الشرق الأوسط.ولا تزال هناك شكوك بين المواطنين بشأن هذا الحدث، حيث تضاعف الإنفاق على تطوير المكان تقريباً عن التقدير السابق إلى 235 مليار ين، وسط ارتفاع تكاليف المواد.وفي استطلاع حديث أجرته وكالة أنباء «كيودو»، قال أكثر من 49 في المائة من المشاركين إنه يجب تقليص المعرض، بينما فضل 22.5 في المائة إلغاءه، و7.8 في المائة تأجيله.تجدر الإشارة إلى أن «إكسبو 2025» سيقام في منطقة أوساكا - كانساي في اليابان تحت شعار «ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات». وسيركز على 3 محاور فرعية تشمل «ضمان استدامة الحياة»، و«تحسين الحياة»، و«تعزيز الحياة عبر التواصل».وسيكون «إكسبو 2025» هو الإكسبو الثالث الذي تستضيفه اليابان بعد أن استضافت «إكسبو 1970» و«إكسبو 1990».