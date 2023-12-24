الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اليابان تعتزم إنفاق 1.16 مليار دولار على "إكسبو أوساكا 2025"

carousel-01-05
اكسبو طوكيو
تعتزم الحكومة اليابانية إنفاق 164.7 مليار ين (1.16 مليار دولار) على المعرض العالمي «إكسبو أوساكا 2025»، وسط قلق شعبي بشأن التكاليف الضخمة لهذا الحدث العالمي.اضافة اعلان

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أنه بالإضافة إلى القيمة الإجمالية، التي تشمل الإنفاق على أنشطة العطاءات، من المتوقع أن تضخ الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع الخاص نحو 9.7 تريليون ين في تطوير البنية التحتية لهذا الحدث.

ومع ارتفاع التكاليف عما كان مقدراً في البداية، ستشكل الحكومة لجنة تضم خبراء خارجيين لفحص ما إذا كان الاستمرار في ضخ مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب في المشروع مناسباً، أم لا.

ومن أصل 9.7 تريليون ين، سيجري إنفاق 839 مليار ين على بناء البنية التحتية للمعرض في غرب اليابان، والذي من المقرر أن يُقام في الفترة من 13 أبريل (نيسان) إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مثل الطريق المؤدية إلى مكان انعقاد المعرض في يوميشيما، وهي جزيرة صناعية في خليج أوساكا.

وقالت الحكومة إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص نحو 3.4 تريليون ين لمشروعات توضيحية في هذا الحدث مثل «السيارات الطائرة»، نقلا عن الشرق الأوسط.

ولا تزال هناك شكوك بين المواطنين بشأن هذا الحدث، حيث تضاعف الإنفاق على تطوير المكان تقريباً عن التقدير السابق إلى 235 مليار ين، وسط ارتفاع تكاليف المواد.

وفي استطلاع حديث أجرته وكالة أنباء «كيودو»، قال أكثر من 49 في المائة من المشاركين إنه يجب تقليص المعرض، بينما فضل 22.5 في المائة إلغاءه، و7.8 في المائة تأجيله.

تجدر الإشارة إلى أن «إكسبو 2025» سيقام في منطقة أوساكا - كانساي في اليابان تحت شعار «ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات». وسيركز على 3 محاور فرعية تشمل «ضمان استدامة الحياة»، و«تحسين الحياة»، و«تعزيز الحياة عبر التواصل».

وسيكون «إكسبو 2025» هو الإكسبو الثالث الذي تستضيفه اليابان بعد أن استضافت «إكسبو 1970» و«إكسبو 1990».
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Tingo-Group

اتهام "تينغو غروب" للتكنولوجيا المالية بعملية احتيال ضخمة

منذ 44 دقيقة
Brent-crude

النفط يرتفع 3% مع تقلص مكاسب إنتاج أنغولا

منذ4 ساعة
Untitled-1

"البركة": الاقتصاد الإسلامي أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة

منذ18 ساعة
مظاهرة في الارجنتين

الأرجنتين تفرض "ضريبة التظاهر"

منذ24 ساعة
13bcd710-7033-11ee-a791-e9e319949e54

النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

21 كانون الأول 2023
ارتفاع اسعار الذهب عالميا

ارتفاع الذهب بعدما عزز تراجع الدولار الطلب

21 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات | منذ17 ساعة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات | منذ17 ساعة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 