انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية، ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2302.89 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 2320.20 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.22 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 962.20 دولار ، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 893.60 دولار.-(بترا)