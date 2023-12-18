الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

نفط - (تعبيرية)
نفط - (تعبيرية)
انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثاني من كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الاثنين، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من كانون الأول 719.6 دولار للطن، مقارنة بـ 740.2 دولار، معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة.اضافة اعلان
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 757.6 دولار للطن، مقابل 779.7 دولار المسجل في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 714.3 إلى 697.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.3 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 802.5 إلى 764.6 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 4.7 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 429.9 إلى 420.3 دولار للطن بنسبة انخفاض 2.2 بالمئة، في حين استقر سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار للطن.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من كانون الأول الحالي ليصبح 75.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ 77.3 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2.5 بالمئة.
-- (بترا)
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