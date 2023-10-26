الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض أسعار النفط وبرنت دون الـ90 دولارا

نفط الاردن
منشأة نفطية
انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد ارتفاع سجلته يوم أمس، بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وصعود العملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78% إلى 84.72 دولار للبرميل.اضافة اعلان

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.72% إلى 89.60 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي تعاملات أمس صعدت أسعار الذهب الأسود بعد 3 جلسات من التراجع، وصعدت عقود "برنت" عند التسوية بنسبة 2.35% إلى 90.13 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2% وأنهت تعاملات الأربعاء عند 85.39 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود اليوم بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل.

كذلك ضغط ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، على أسعار الخام، وبحسب بيانات "بلومبرغ" صعد المؤشر بنسبة 0.28% إلى 106.8 نقطة.
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