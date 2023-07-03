الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

bf13d66abe
النفط
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، حيث قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة، بتوقعات بتقليص الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنتها مجموعة أوبك+.اضافة اعلان

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أي 0.3 بالمئة إلى 75.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0044 بتوقيت غرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8 بالمئة الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أي 0.3 بالمئة مسجلا 70.41 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا حيث تباطأ أكبر اقتصادان في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.

ونمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة إن "التعليقات المتشددة بخصوص أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار".

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى تعزيز العملة الأميركية مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويقلل أيضا الطلب على النفط.

ويتوقع بعض المحللين تقليص الإمدادات وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو.

في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد احتياطيها الاستراتيجي من النفط تدريجيا، بحسب رويترز.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك من النفط تراجع بشكل طفيف فقط في يونيو حيث حدت زيادات الإنتاج في العراق ونيجيريا من تأثير الخفض من منتجين آخرين.
الدولار

عملات رئيسية تتراجع أمام الدولار 28 حزيران 2023

1687942474559

النفط يرتفع بعد هبوط لمخزونات الخام الأميركية 28 حزيران 2023

1687942460588

الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر 28 حزيران 2023

تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو 27 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
النفط الروسي - (تعبيرية)

ارتفاع الصادرات النفطية الروسية

28 حزيران 2023
1687942474559

النفط يرتفع بعد هبوط لمخزونات الخام الأميركية

28 حزيران 2023
النفط

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

22 حزيران 2023
0b700ba2-10b1-47cf-b90b-75aca84686cf

استقرار النفط وسط بيانات قوية لمصافي الصين

15 حزيران 2023
اقرأ أيضا
lira

هبوط الليرة التركية لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

منذ 25 دقيقة
استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاع مؤشر الدولار

استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاع مؤشر الدولار

منذ 50 دقيقة
SA_062_DK_2012_1920x10801 (1)

رجل أعمال أميركي ينصح بالتوجه إلى السعودية لهذا السبب!

منذ2 ساعة
النفط

7 مليارات دولار صادرات النفط العراقية الشهر الماضي

منذ16 ساعة
المالية العامة والتطورات العالمية

المالية العامة والتطورات العالمية

01 تموز 2023
النفط الروسي - (تعبيرية)

ارتفاع الصادرات النفطية الروسية

28 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 