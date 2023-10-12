الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض النفط بعد زيادة مفاجئة للمخزونات الأميركية

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انخفاض النفط
واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات. وبحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 85.41 دولار للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.59 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل.اضافة اعلان

وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع، نقلا عن سكاي نيوز

وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، الأربعاء.
وهذا أعلى بكثير من الزيادة البالغة 500 ألف برميل التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا 3.6 مليون برميل، وهو ما يخالف تماما انخفاضا يبلغ 800 ألف برميل توقعه المحللون لتستمر المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق المزيد من البيانات عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.
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