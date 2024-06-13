 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض النفط والذهب عالميا

النفط
منشأة نفطية

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد اختيار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، في حين ألقت زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية بظلالها على السوق.

اضافة اعلان


ووفقا لشبكة "سي ان ان" الافتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا لتصل إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 16 سنتًا لتصل إلى 78.34 دولار.


وفي السياق، انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أحدث اجتماع له توقعاته لعدة مرات بعدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أو خفضها لمرة واحدة فقط خلال هذا العام.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 2313.92 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتصل إلى 2329.50 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 946.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 895.57 دولار.


وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، وأرجأ بدء تخفيضات الفائدة ربما حتى أواخر كانون الأول المقبل، في وقت لا يزال يرى صناع السياسة أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.-(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
سبائك من الذهب

انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

11 حزيران 2024
منشأة نفطية

النفط يواصل مكاسبه مدعوما بمشتريات أميركية للاحتياطي الاستراتيجي

11 حزيران 2024
برميل نفط

أسعار النفط تواصل انخفاضها عالميا

05 حزيران 2024
نفط خام

أسعار النفط تنخفض عالميا

31 أيار 2024
اقرأ أيضا
ضريبة السيارات الكهربائية الصينية

الصين تنتقد رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية وتعتبرها "حمائية"

منذ20 ساعة
سبائك من الذهب

انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

11 حزيران 2024
منشأة نفطية

النفط يواصل مكاسبه مدعوما بمشتريات أميركية للاحتياطي الاستراتيجي

11 حزيران 2024
تركيا

فرض رسوم 40% على السيارات الصينية في تركيا

08 حزيران 2024
الكعبة المشرفة

سعر السفر للحج.. ما ترتيب الأردن بين البلدان العربية من حيث الكلفة؟

08 حزيران 2024
8 ملايين يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

منطقة اليورو تخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات

06 حزيران 2024
افكار و مواقف

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات | منذ12 ساعة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات | منذ12 ساعة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات | منذ12 ساعة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 