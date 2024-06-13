انخفاض النفط والذهب عالميا

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد اختيار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، في حين ألقت زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية بظلالها على السوق.

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ووفقا لشبكة "سي ان ان" الافتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا لتصل إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 16 سنتًا لتصل إلى 78.34 دولار.



وفي السياق، انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أحدث اجتماع له توقعاته لعدة مرات بعدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أو خفضها لمرة واحدة فقط خلال هذا العام.



ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 2313.92 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتصل إلى 2329.50 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 946.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 895.57 دولار.



وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، وأرجأ بدء تخفيضات الفائدة ربما حتى أواخر كانون الأول المقبل، في وقت لا يزال يرى صناع السياسة أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.-(بترا)