الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

برنت يرتفع %2 وترقب تخفيضات أوبك +

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النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2 %، أو ما يعادل دولارين للبرميل، أمس، وسط توقعات بتخفيض مجموعة «أوبك+» الإمدادات على نحو أكبر في الأسابيع المقبلة.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين إلى 82.61 دولاراً للبرميل|، نقلا عن رويترز.

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كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار بما يعادل 2.17 % إلى 77.54 دولاراً. وانتهى عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطاً 1.79 دولار إلى 77.54 دولاراً .


وسجل العقدان ارتفاعاً 4 % عند التسوية يوم الجمعة بعد أن أبلغت 3 مصادر في «أوبك+» رويترز بأن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومنهم روسيا، تستعد لبحث ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها 26 الجاري. ويراقب المستثمرون أيضاً احتمال تعطل إمدادات نفط خام من روسيا بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 3 سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.

 

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