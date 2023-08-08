الثلاثاء 08 آب 2023
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برنت يستقر عند 85.4 دولارا للبرميل

نفط
النفط
استقرت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء، بعد تراجعها أمس مع انتظار إصدار إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لرؤيتها قصيرة المدى لسوق الطاقة في وقت لاحق اليوم.اضافة اعلان
كما ستصدر كل من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، التقارير الشهرية عن سوق النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع، ويترقب المستثمرون أيضًا قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في الولايات المتحدة لتوقّع الخطوات المقبلة في مسار السياسة النقدية.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم، تراجع صادرات الصين بنسبة 14.5% في يوليو على أساس سنوي؛ في حين كان متوقعًا تراجعها 12.5%، وانخفضت الواردات 12.4%.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 85.4 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة طفيفة 0.13% أو بقيمة 11 سنتًا عند 82.05 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت عند تسوية الأمس بحوالى 1.1%.
هذا وسيصدر أيضًا معهد البترول الأمريكي تقديراته الأسبوعية عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غدًا.
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