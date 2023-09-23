السبت 23 أيلول 2023
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برنت يهبط إلى 93.3 دولار للبرميل

نفط الاردن
منشأة نفطية
استقرت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا.اضافة اعلان
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.3 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت 0.3% خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.5% إلى 90.03 دولار للبرميل. وهبط الخام 0.03% خلال الأسبوع، أول تراجع منذ 4 أسابيع، وفق “رويترز”.
وارتفع الخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.
وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكاليف الاقتراض مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى شح الإمدادات.
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