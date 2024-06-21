بريطانيا: ارتفاع الدين العام لأعلى مستوياته منذ أوائل الستينيات

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أفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الجمعة، أن صافي ديون القطاع العام في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي، في حين ظل اقتراض القطاع العام أقل من التقديرات الرسمية.ووفق المكتب الحكومي، فإن صافي ديون القطاع العام باستثناء البنوك يقدر بنحو 8ر99 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيار الماضي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 7ر3 نقطة مئوية عما كان عليه في نهاية أيار 2023، ويظل الأعلى منذ أوائل الستينيات.وأظهرت البيانات أنه في السنة المالية حتى أيار الماضي، بلغ إجمالي الاقتراض 5ر33 مليار جنيه استرليني، وهو ما يزيد بمقدار 4ر0 مليار جنيه استرليني عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.وفي شهر أيار وحده، ارتفع صافي اقتراض القطاع العام بمقدار 8ر0 مليار جنيه استرليني مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 0ر15 مليار جنيه استرليني. وكان هذا ثالث أعلى اقتراض في شهر أيار منذ بدء السجلات الشهرية في عام 1993.--(بترا)