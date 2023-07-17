الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بريق الذهب يخفت مع عودة ارتفاع الدولار

gold96
الذهب والدولار
سجلت أسعار الذهب تراجعا في تعاملات، الاثنين، بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة.اضافة اعلان

ارتفع الدولار من أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس "الارتفاع الذي بدأه الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين توقف لالتقاط الأنفاس، ويترك هذا الباب مفتوحا أمام احتمالية حدوث تصحيح للسعر مدفوع بعوامل فنية إلى منطقة ما بين 1940 و1950 دولارا".

أشارت بيانات أميركية الأسبوع الماضي إلى تباطؤ وتيرة التضخم، إذ زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.







0 seconds of 0 secondsVolume 90%






"Exness": عوائد أسواق الأسهم تتفوق على عوائد الذهب
التغير في الأسعار
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1952.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0658 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1956.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.76 دولار للأونصة وكذلك البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.39 دولا، وانخفض البلاديوم أيضا 0.8 بالمئة إلى 1261.47 دولار.







0 seconds of 0 secondsVolume 90%







WhatsApp Image 2023-07-13 at 5.39.46 PM

روسيا تحدد شروطا لتمديد صفقة الحبوب 13 تموز 2023

الصين وأوروبا

الصين وأوروبا.. ماذا بعد فشل المفاوضات التجارية؟ 13 تموز 2023

697550Image1

توقعات بارتفاع أسعار النفط في الربع الرابع من 2023 12 تموز 2023

انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية

انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية 11 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_16013870871652694140

ميزانية تركيا تتحول إلى عجز قياسي بعد شهر على الانتخابات

منذ2 ساعة
2023-07-17T040444Z_1567896962_RC2R42A68IMP_RTRMADP_3_INDIA-G20-US

أزمة الديون تهيمن على اجتماعات وزراء المال في مجموعة العشرين

منذ2 ساعة
hrh-announces-theline-designs-cover

"نيوم" السعودية تسعى للحصول على قرض بـ2.7 مليار دولار

منذ4 ساعة
_115176777_gettyimages-487829113

"خطر على اقتصاد العالم".. تداعيات عدة لارتفاع أسعار النفط

منذ6 ساعة
galeri7

تركيا ترفع "ضريبة الوقود"

منذ23 ساعة
000_33GJ7JH

ماسك يؤكد استمرار التبعات المادية السلبية لانخفاض عائدات الإعلانات بتويتر

16 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"عباقرة" تحت القبة!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تصويت الضفة الغربية في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ما يزال القلق قائما.. عليكم طمأنتهم

جهاد المنسي |اليوم

الحضور الخليجي في فضاء الذكاء الاصطناعي

د.عاصم منصور |اليوم

كلام في الصميم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قوة المبادرة في تفعيل الإصلاح

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 