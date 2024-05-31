 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد رفع أسعار الخبز.. هل تتأثر السلع التموينية الأخرى في مصر؟

خبز - (تعبيرية)
خبز - (تعبيرية)
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، حقيقية رفع أسعار السلع التموينية على البطاقات بعد تحريك سعر رغيف الخبز المُدعم على البطاقات التموينية.اضافة اعلان

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بتحريك سعر رغيف الخبز المُدعم على البطاقات التموينية، إلى 20 قرشا بداية من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، قال المصيلحي في تصريحات تليفزيونية، إن بعض الفئات لا تسحق الدعم في الخبز أو السلع التموينية، وفارق الدعم الذي تم رفعه من رغيف الخبز هو 13.4 مليار جنيه، وسيتم توفيرها للمساهمة في دعم مشروعات الإصلاح الاقتصادي ودعم منظومة الحزمة الاجتماعية التي يتم توفيرها للمواطنين.

واشار إلى أنه لا صحة لتحريك أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين، مؤكدًا أن سعر كيلو السكر 12 جنيهًا و60 قرشًا، والأرز والزيت كما هو دون تغيير.

في سياق متصل، أصدر وزير التموين، قرارًا بحصول كل فرد في البطاقة على 5 أرغفة يوميا، حيث نص القرار على: استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 خمسة أرغفة/ للفرد المدرج تموينيا وبذات الأوزان المقررة 90 غم/ للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:

20 قرشا للرغيف زنة 90 غم وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020 للخبز  ماو - ملدن - مجر.

20 جنيها سعر بيع عبوة 10 كغم من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريا.
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