"بيوند" تكشف عن رؤيتها المستقبلية للقطاع خلال قمة العرب للطيران

تيسير النعيمات

الشركة تحدد رؤيتها لمستقبل السفر وتؤكد التزامها بتعزيز العلاقات التعاونية ضمن قطاع الطيران العربي.

الشركة التطلّعية التي تتخذ من جزر المالديف مقراً لها وتمتلك مكتباً في دبي تستعد لتقديم مفاهيم غير مسبوقة في قطاع الطيران.

شركة الطيران تواصل تركيزها على مجال السفر الفاخر بغرض الترفيه لتوفير تجارب فريدة ومخصصة تلبي متطلبات المسافرين العصريين

اضافة اعلان

كشفت بيوند للطيران، أول شركة متخصصة في تجارب السفر الفاخرة بغرض الترفيه في العالم والتي تخذ من جزر المالديف مقراً لها وتمتلك فرعاً في دبي، عن رؤيتها المبتكرة لمستقبل قطاع الطيران خلال مشاركتها الفاعلة في قمة العرب للطيران، حيث أوضحت أن منظومة الطيران العربية اليوم تدخل مرحلةً جديدة من الشراكات والتقدم التكنولوجي. كما تستعد بيوند للارتقاء بمفهوم الطيران الفاخر بالاعتماد على أحدث التقنيات في عملياتها.



أكدت الشركة خلال القمة دورها التعاوني بدلاً من التنافسي، فأعلنت عن مجموعة من الشراكات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة المسافرين. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بيوند: "نهدف إلى التعاون مع كبرى الشركات في قطاع الطيران العربي لتشكيل بيئة عمل مشتركة تدعم النمو والابتكار المتبادل، إذ يرتبط عملنا ارتباطاً وثيقاً بالمنظومة الأوسع للقطاع القائمة على الشراكات والابتكار والأهداف المشتركة. وفضلاً عن الارتقاء بتجربة المسافرين، نطمح إلى إقامة شراكات متينة تعزز النمو المشترك لجميع الأطراف، وتشجع على اعتماد على أحدث التقنيات ودعم الاستدامة على مستوى القطاع. وتتماشى هذه الطموحات مع مكانة بيوند باعتبارها قوةً دافعة للتغيير، لا سيما مع سعيها للارتقاء بمعايير القطاع من خلال التعاون والرؤية الاستراتيجية. وسنحرص معاً على رسم ملامح مستقبل الطيران وإرساء معايير جديدة للتميز والكفاءة".



كشفت بيوند عن أحدث إنجازاتها في مجال التقدم التكنولوجي، والتي ترسي معايير جديدة في القطاع. ففي خطوةٍ غير مسبوقة، أعلنت الشركة عن عزمها تقديم وسائل ترفيهية مدعومة بتقنية الواقع الافتراضي أثناء الرحلات، مما يتيح لبعض المسافرين الاستمتاع بتجارب غامرة باستخدام نظارة أبل فيجن برو.



وتولت شركة أوبتيماريس الإيطالية تصميم المقاعد المسطحة بالكامل الخاصة بالشركة، والتي تتوضع في صفين وتحتضن أحدث التقنيات التي تتضمن أجهزة آيباد برو وسماعات لاسلكية مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء، مما يرتقي بأنظمة الترفيه التقليدية في الرحلات الجوية.



تعهدت بيوند بتقديم إسهاماتٍ مبتكرة في قطاع الطيران، الذي يقف على أعتاب رحلة تحولية بفضل رؤية دولة الإمارات التي تغطي الـ 50 عاماً المقبلة بدعمٍ من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني. وانطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه المنطقة، أسست بيوند مقرها العالمي في دولة الإمارات، حيث تعتمد على مطار آل مكتوم الدولي في دبي لاستقبال رحلاتها من وإلي وجزر المالديف، مع سعيها المستمر لتحقيق النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة. وفي هذا الصدد، أضاف تاسكيلا: "أصبح هذا الالتزام بمثابة توافق استراتيجي مع رؤية دولة الإمارات للسنوات الـ50 القادمة".



حظيت قمة العرب للطيران بأهمية كبيرة لشركة بيوند، إذ أسهمت في تحفيز حواراتٍ ملهمة من شأنها أن تساهم في تشكيل تعاونات تحولية وابتكارات تقنية في القطاع. وتسعى الشركة لمواصلة رحلتها في مجال الابتكار لإرساء أنماطٍ جديدة في مجال الطيران الفاخر والسفر بغرض الترفيه. تأسست بيوند للطيران في يناير 2022 على يد خبراء الطيران ماكس نيلوف وتيرو تاسكيلا وساشا فويرهيرد، وهي ثمرة الشراكة بين شركة الاستثمار أرابيسك ومجموعة الضيافة المالديفية سيمدي جروب.

