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أظهرت بيانات رسمية أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي في قطر إلى 2.7 % في شباط (فبراير) بعدما سجل 2.99 % في كانون الثاني (يناير).وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان على موقعه الالكتروني، إن الأسعار ارتفعت على أساس سنوي في ست مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 16.56 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.56 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.84 %، ومجموعة التعليم بنسبة 3.25 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.40 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.59 %.وأضاف أن الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة أظهرت انخفاضا، حيث تراجعت مجموعة الملابس والأحذية 3.88 %، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.66 %، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59 %، ومجموعة النقل بنسبة 0.064 %، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.60 %، بينما لم يحدث أي تغير في مجموعة التبغ، وفق وكالة أنباء العالم العربي.وعلى أساس شهري، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.34 %.وقال جهاز الإحصاء إن مجموعة الترفيه والثقافة انخفضت 1.82 % بالمقارنة مع كانون الثاني (يناير)، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق 1.34 %ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.34 %، ومجموعة النقل 0.28 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات0.20 %.وأوضح أن مجموعة الملابس والأحذية ارتفعت 1.49 %، تلتها مجموعة الاتصالات 0.25 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 0.09 %.وأشار إلى أنه لم يحدث أي تغير على أساس شهري في مجموعات التبغ والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والصحة والتعليم.-(رويترز)