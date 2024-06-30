تباين العملات المشفرة وبيتكوين فوق 61 ألف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة، أمس، رغم ارتفاع قيمتها السوقية بأكثر من 1% مع ترقب القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.



وخلال التعاملات استقرت بيتكوين عند 61379.46 دولاراً وتراجعت الإيثريوم 0.36% إلى 3433.92 دولاراً بينما ارتفعت الريبل 0.49% إلى 47.67 سنتاً وهبطت سعرعملة سولانا 2.67% إلى 145.29 دولاراً، بعدما قفز بنحو 8% أول من أمس عقب تقدم شركة «فان إيك» بطلب للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق صندوق متداول بالبورصة يستثمر في العملة.- وكالات



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وحسب موقع «كوين ماركت كاب»، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.44% إلى 2.28 تريليون دولار، وزاد حجم التعاملات في السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية بنحو 9.86% إلى 61.72 مليار دولار.