الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

الذهب
صورة تعبيرية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 1997.16 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.14 بتوقيت غرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2013.20 دولارا.

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وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد "تسببت أرقام الوظائف القوية يوم الجمعة في إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في العام المقبل ما يوفر متنفسا للدولار وعوائد السندات ويفرض بعض الضغط النزولي على الذهب".


وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.


وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 199 ألفا الشهر الماضي، وهي أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة. ودفع التقرير المتداولين إلى تقليص التوقعات بأن المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في شهر مارس.


وسيتابع المتداولون تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر نوفمبر عن كثب بحثا عن مزيد من الأدلة حول أسعار الفائدة قبل بيان المجلس الاحتياطي الاتحادي وتعليقات رئيسه جيروم باول يوم الأربعاء.


ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة هذا الأسبوع، نقلا عن رويترز.


كما سيعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري اجتماعات السياسة النقدية الخاصة بهم يوم الخميس.


ويتوقع جولدمان ساكس أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة في الربع الثالث من العام المقبل في وقت أبكر من توقعاته السابقة للربع الأخير، مستشهدا بتحسن بيانات التضخم.


ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة دعم الذهب الذي لا يدر عائدا.


وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.94 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 914.27 دولارا وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 938.68 دولارا للأوقية.

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