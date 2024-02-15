تراجع أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم الخميس مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 01.57 بتوقيت غرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الأربعاء.

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وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأوقية.



وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أوستان جولسبي أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وأضاف أن على البنك المركزي توخي الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.



جاءت تصريحات جولسبي بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.



وتراجع الذهب نحو 1.4 بالمئة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من ديسمبر.



وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش وأرقام مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر غدا الجمعة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 886.46 دولارا وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.72 دولارا. كما تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.35 دولارا للأوقية.- رويترز

