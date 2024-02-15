الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع أسعار الذهب

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم الخميس مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 01.57 بتوقيت غرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الأربعاء.

اضافة اعلان


وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأوقية.


وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أوستان جولسبي أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.


وأضاف أن على البنك المركزي توخي الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.


جاءت تصريحات جولسبي بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.


وتراجع الذهب نحو 1.4 بالمئة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من ديسمبر.


وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش وأرقام مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر غدا الجمعة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 886.46 دولارا وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.72 دولارا. كما تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.35 دولارا للأوقية.- رويترز

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
how-much-is-gold-per-ounce

أسعار الذهب تتراجع لأول مرة في شهرين

14 شباط 2024
medium_image_1222279154

الذهب يهبط مع انحسار الرهانات على خفض قريب للفائدة

05 شباط 2024
اقرأ أيضا
العملات

الدولار يستقر والين الياباني يرتفع

منذ2 ساعة
oil-

تراجع النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

منذ2 ساعة
how-much-is-gold-per-ounce

أسعار الذهب تتراجع لأول مرة في شهرين

14 شباط 2024
gettyimages-2007406261

«بيتكوين» تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى في 3 سنوات

14 شباط 2024
4-64-730x438-1-730x438-1-730x438

بلومبرغ: "إسرائيل" غاضبة من قرار “موديز” خفض تصنيفها الائتماني

14 شباط 2024
سبائك من الذهب

استقرار أسعار الذهب عالميا

13 شباط 2024
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ13 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ13 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رفح

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة
 
 